ОГП начал производство относительно несоблюдения правил карантина в Лукьяновском СИЗО

“Офисом Генерального прокурора внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней (ст. 325 УК Украины), которые были обнаружены Уполномоченным Верховной Рады по правам человека при мониторингового визита в Киевский следственный изолятор”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что Омбудсмен обратилась в Офис Генерального прокурора и указала на возможные нарушения карантинных мероприятий, которые могут вызвать угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киевском СИЗО. В учреждении содержится более 2,4 тыс заключенных и ежедневно работает более 420 человек персонала, а, следовательно распространения инфекции в условиях изоляции иметь тяжелые последствия.

В частности, администрация учреждения не обеспечили средствами индивидуальной защиты заключенных, направляемых в суды или на проведение следственных действий и необходимое их изоляцию после возвращения. С момента введения в пенитенциарной системе карантина из Киевского следственного изолятора в суды было доставлено 1648 человек.

Кроме того, медицинская часть СИЗО оказалась не подготовленной к работе в условиях карантина, персонал СИЗО и медицинские работники, не используют средства индивидуальной защиты. Нарушается порядок дезинфекции одежды и обуви, а также правила приема посылок, бандеролей и передач для содержащихся лиц.

Напомним, прокуратура инициировала расследование относительно несоблюдения должностными лицами ГУ “Киевский следственный изолятор” санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Как ранее сообщалось в УНН в ГУ “Киевский следственный изолятор” не выполняют план противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения COVID-19.