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Оголилась перед Зеленським: поліція сьогодні направить до суду матеріали справи щодо активістки Femen

Оголилась перед Зеленським: поліція сьогодні направить до суду матеріали справи щодо активістки Femen

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Поліція сьогодні направить до суду поштою матеріали справи щодо активістки Femen на яку складено адміністративний протокол через оголення на виборчій дільниці де голосував Президент України Володимир Зеленський. Про це журналісту УНН повідомила речниця Оболонського управління поліції ГУНП у Києві Діана Шутько.

“Сьогодні будуть направлені поштою матеріали справи (щодо активістки — ред.) до Оболонського районного суду Києва”, — сказала Шутько.

Нагадаємо, поліція склала адміністративний протокол за хуліганство на активістку Femen, яка оголилася на виборчій дільниці де голосував Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною.

Як повідомлялося, на виборчу дільницю в Києві, де голосував Президент України Володимир Зеленський, активістка Femen прийшла без спідньої білизни. Жінку відвела у бік охорона.

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