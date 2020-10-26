Оголилась перед Зеленським: поліція сьогодні направить до суду матеріали справи щодо активістки Femen

“Сьогодні будуть направлені поштою матеріали справи (щодо активістки — ред.) до Оболонського районного суду Києва”, — сказала Шутько.

Нагадаємо, поліція склала адміністративний протокол за хуліганство на активістку Femen, яка оголилася на виборчій дільниці де голосував Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною.



Як повідомлялося, на виборчу дільницю в Києві, де голосував Президент України Володимир Зеленський, активістка Femen прийшла без спідньої білизни. Жінку відвела у бік охорона.