Обнажилась перед Зеленским: полиция сегодня направит в суд материалы дела касательно активистки Femen
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Полиция сегодня направит в суд по почте материалы дела касательно активистки Femen на которую составлен административный протокол за обнажение на избирательном участке где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Оболонского управления полиции ГУНП в Киеве Диана Шутько.
“Сегодня будут направлены по почте материалы дела (касательно активистки — ред.) в Оболонский районный суд Киева”, — сказала Шутько.
Напомним, полиция составила административный протокол за хулиганство на активистку Femen, которая обнажилась на избирательном участке где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой.
Как сообщалось, на избирательный участок в Киеве, где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский, активистка Femen пришла без нижнего белья. Женщину отвела в сторону охрана.