Обнажилась перед Зеленским: полиция сегодня направит в суд материалы дела касательно активистки Femen

“Сегодня будут направлены по почте материалы дела (касательно активистки — ред.) в Оболонский районный суд Киева”, — сказала Шутько.

Напомним, полиция составила административный протокол за хулиганство на активистку Femen, которая обнажилась на избирательном участке где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой.



Как сообщалось, на избирательный участок в Киеве, где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский, активистка Femen пришла без нижнего белья. Женщину отвела в сторону охрана.