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Оформлення посвідки на постійне проживання в Україні стало доступне за кордоном

Оформлення посвідки на постійне проживання в Україні стало доступне за кордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня.УНН. В підрозділах ДП «Документ» за кордоном стала доступна послуга оформлення посвідки на постійне проживання в Україні для іноземців та осіб без громадянства. Про це повідомило МВС України, пише УНН.

Деталі

Подати документи можливо в підрозділах у Варшаві (Польща), Берліні (Німеччина), Братиславі (Словаччина), Мадриді (Іспанія) та Стамбулі (Туреччина). Найближчим часом отримання такої послуги стане доступним і в Празі (Чехія).

Ця послуга доступна для тих, хто втратив паспорт, або документ було втрачено, тих, хто досяг 25 або 45 років (якщо було оформлено посвідку, що не містить безконтактного електронного носія).

Також можна оформити посвідку, якщо попередня непридатна для подальшого використання, або забрати документ, якщо він оформлювався на території України, але забрати його неможливо у зв’язку із введенням воєнного стану.

Для отримання посвідки необхідно обов’язково надати завірений переклад паспорта українською мовою.

На період тестування інформаційних систем, обслуговування здійснюється виключно в порядку живої черги, вказали в МВС. 

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