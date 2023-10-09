Оформление вида на постоянное жительство в Украине стало доступно за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В подразделениях ГП "Документ" за рубежом стала доступна услуга оформления вида на жительство в Украине для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщило МВД Украины, пишет УНН.
Детали
Подать документы возможно в подразделениях в Варшаве (Польша), Берлине (Германия), Братиславе (Словакия), Мадриде (Испания) и Стамбуле (Турция). В ближайшее время получение такой услуги станет доступным и в Праге (Чехия).
Эта услуга доступна для тех, кто потерял паспорт, или документ был утерян, тех, кто достиг 25 или 45 лет (если было оформлено удостоверение, не содержащее бесконтактного электронного носителя).
Также можно оформить вид, если предыдущий непригоден для дальнейшего использования, или забрать документ, если он оформлялся на территории Украины, но забрать его невозможно в связи с введением военного положения.
Для получения вида необходимо обязательно предоставить заверенный перевод паспорта на украинский язык.
На период тестирования информационных систем, обслуживание осуществляется исключительно в порядке живой очереди, указали в МВД.
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