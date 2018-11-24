Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,74 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,74 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 листопада встановлені на такому рівні:
27.745837 грн за долар;
31.638578 грн за євро;
0.422910 грн за російський рубль;
35.710262 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 24 листопада курс валют залишився незмінним.