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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,74 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,74 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 25 листопада встановлені на такому рівні:

27.745837 грн за долар;

31.638578 грн за євро;

0.422910 грн за російський рубль;

35.710262 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 24 листопада курс валют залишився незмінним.

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