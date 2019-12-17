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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,49 грн/долар

Київ • УНН

 • 9302 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. На 17 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,49 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 грудня встановлені на такому рівні:

23.490376 грн за долар;

26.182373 грн за євро;

0.374240 грн за російський рубль;

31.388087 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 16 грудня курс усіх зазначених впав.

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