Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,47 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На 18 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,47 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 18 грудня встановлені на такому рівні:
23.469132 грн за долар;
26.196245 грн за євро;
0.375310 грн за російський рубль;
30.910753 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 17 грудня курс долара та фунту впав, коли курс рубля та євро - зріс.