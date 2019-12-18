Официальный курс гривны установлен на уровне 23,47 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На 18 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,47 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 декабря установлены на таком уровне:
23.469132 грн за доллар;
26.196245 грн за евро;
0.375310 грн за российский рубль;
30.910753 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 декабря курс доллара и фунта упал, когда курс рубля и евро — вырос.