Офіс Президента: Феофанія вже два місяці приймає COVID-хворих, розглядається й Конча-Заспа

“Клінічна лікарня "Феофанія“ Державного управління справами приймає хворих на COVID-19 з 10 вересня 2020 року. За ініціативою Президента України її було включено до Переліку державних закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, наказом Міністерства охорони здоров’я України від № 2081, який є у вільному доступі”, — зазначає заступниця голови ОП.

З її слів, для забезпечення надання медичної допомоги хворим з COVID-19 було перепрофільовано окремий корпус, матеріально-технічне забезпечення якого відповідає рекомендаціям МОЗ.

Соколовська також зауважила, що з метою розширення можливостей госпіталізації пацієнтів з COVID-19, Президент разом з Кабінетом міністрів вживають відповідних заходів, у тому числі залучення закладів охорони здоров’я Державного управління справами для збільшення ліжкового фонду.

“З цією метою розглядалась ініціатива ДУС щодо розгортання на базі Державного підприємства “Санаторій "Конча-Заспа“ тимчасового протиковідного госпіталю. Однак, площі, які плануються до перепрофілювання, мають відповідати певним критеріям для надання медичної допомоги інфекційним хворим, бути придатними для логістики таких пацієнтів та пристосованими для їх потреб. Можливість ефективного облаштування там ліжок, підключених до кисню, опрацьовується фахівцями МОЗ. Поряд з цією пропозицією розглядаються ще інші об’єкти, придатні для проведення у них лікування”, — сказала заступниця керівника ОП.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на сьогодні відведено 454 лікарні для хворих на COVID-19.

Як повідомляв УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує новий добовий антирекорд щодо хворих на COVID-19.