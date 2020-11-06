Офис Президента: Феофания уже два месяца принимает COVID-больных, рассматривается и Конча-Заспа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Клиническую больницу "Феофания" по инициативе Президента добавили в перечень заведений, принимающих больных COVID-19 пациентов. Рассматривается и инициатива по развертыванию временного COVID-госпиталя на базе "Санатория "Конча-Заспа". Об этом говорится в комментарии заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлии Соколовской, который есть в распоряжении УНН.
"Клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами принимает больных COVID-19 с 10 сентября 2020 года. По инициативе Президента Украины она была включена в Перечень государственных учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, приказом Министерства здравоохранения Украины от № 2081, который есть в свободном доступе", - отмечает заместитель председателя ОП.
По ее словам, для обеспечения оказания медицинской помощи больным с COVID-19 был перепрофилирован отдельный корпус, материально-техническое обеспечение которого соответствует рекомендациям Минздрава.
Соколовская также отметила, что с целью расширения возможностей госпитализации пациентов с COVID-19, Президент вместе с Кабинетом министров принимают соответствующие меры, в том числе привлечение учреждений здравоохранения Государственного управления делами для увеличения коечного фонда.
"С этой целью рассматривалась инициатива ГУД по развертыванию на базе Государственного предприятия "Санаторий "Конча-Заспа" временного протиковидного госпиталя. Однако, площади, которые планируются к перепрофилированию, должны отвечать определенным критериям для оказания медицинской помощи инфекционным больным, быть пригодными для логистики таких пациентов и приспособленными для их нужд. Возможность эффективного обустройства там коек, подключенных к кислороду, прорабатывается специалистами Минздрава. Наряду с этим предложением рассматриваются иные объекты, пригодные для проведения в них лечения", - сказала замруководителя ОПУ.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине сегодня отведено 454 больницы для больных COVID-19.
Как сообщал УНН, министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует новый суточный антирекорд по больных COVID-19.