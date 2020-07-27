Офіс Омбудсмана: законопроект про "пропаганду гомосексуалізму" є дискримінаційним

"22 липня у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму" №3917", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вказаним законопроектом передбачається притягнення до адміністративної відповідальності за пропаганду гомосексуальності та трансгендерності, що, на переконання авторів законопроекту, "може негативно вплинути на фізичне чи психічне здоров’я, моральний чи духовний стан розвитку людини".

"На переконання уповноваженого ВРУ з прав людини, вказана законодавча ініціатива не відповідає конституційним нормам і міжнародним правовим стандартам у галузі прав людини, натомість спрямована на дискримінацію представників ЛГБТІ-спільноти та порушення їхнього права на повагу до честі й гідності", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність не можуть бути підставами для обмеження прав і свобод людини на законодавчому рівні. Подібні ініціативи народних обранців підбурюють інших громадян до нетерпимості та ненависті до ЛГБТІ-людей, а також ще більше укорінюють стигматизацію та дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в українському суспільстві.

Окрім того, законопроект суперечить міжнародним зобов’язанням України у сфері забезпечення рівності прав і свобод та боротьби з ксенофобією та нетерпимістю, що на сьогодні є одним із пріоритетних завдань реалізації європейського вектора розвитку нашої країни.

"Уповноважений зауважує, що відповідно до статті 68 Конституції України, обов’язком кожної людини є не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Стаття 24 Основного Закону, стаття 7 Загальної декларації прав людини, стаття 14 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і протокол №12 до цієї конвенції забороняють дискримінацію за будь-якою ознакою, а також передбачають обов’язок держави вживати всіх можливих заходів для запобігання та протидії цьому явищу", - зазначається у повідомленні.

Вказується, що також заборона будь-яких форм дискримінації встановлена статтею 6 Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", а статтею 7 цього Закону встановлено, що основним напрямом державної політики щодо запобігання та протидії дискримінації є, серед іншого, виховання і пропаганда серед населення України поваги до осіб незалежно від їх певних ознак, поширення просвітницької діяльності у цій сфері.

"Уповноваженим надіслано звернення до керівництва комітету з питань правоохоронної діяльності з проханням врахувати позицію уповноваженого щодо вказаного законопроекту під час його опрацювання у комітеті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Омбудсман закликала ЗМІ та публічних людей уникати дискримінації ЛГБТ-спільнот.