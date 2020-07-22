У ВР зареєстрували законопроект щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму

Так, у ВР зареєстрували законопроект №3917 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму.

Ініціаторами проекту закону виступили народні депутати від фракції "Слуга народу". Наразі текст законопроекту відсутній.

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Нагадаємо, ЄСПЛ засудив прийнятий влітку 2013 року закон РФ щодо "пропаганди гомосексуалізму".