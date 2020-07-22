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У ВР зареєстрували законопроект щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму

У ВР зареєстрували законопроект щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму

Київ • УНН

 • 27945 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували проект закону щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму. Законопроект ініціювали народні депутати від фракції "Слуга народу". Відповідну картку законопроекту під реєстраційним номером 3917 розміщено на сайті ВРУ, передає УНН.

Так, у ВР зареєстрували законопроект №3917 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму.

Ініціаторами проекту закону виступили народні депутати від фракції "Слуга народу". Наразі текст законопроекту відсутній.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині заборонили "лікувати" неповнолітніх від гомосексуалізму

Нагадаємо, ЄСПЛ засудив прийнятий влітку 2013 року закон РФ щодо "пропаганди гомосексуалізму". 

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