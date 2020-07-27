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Офис Омбудсмена: законопроект о "пропаганде гомосексуализма" является дискриминационным

Офис Омбудсмена: законопроект о "пропаганде гомосексуализма" является дискриминационным

Киев  •  УНН

 • 15731 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма" не соответствует конституционным нормам и международным правовым стандартам в области прав человека и направлен на дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Омбудсмана Украины.

"22 июля в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма" №3917", - говорится в сообщении.

Сообщается, что указанным законопроектом предусматривается привлечение к административной ответственности за пропаганду гомосексуальности и трансгендерности, что, по мнению авторов законопроекта, "может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние развития человека".

"По мнению уполномоченного ВРУ по правам человека, указанная законодательная инициатива не соответствует конституционным нормам и международным правовым стандартам в области прав человека, зато направлена на дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества и нарушение их права на уважение чести и достоинства", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что сексуальная ориентация и гендерная идентичность не могут быть основанием для ограничения прав и свобод человека на законодательном уровне. Подобные инициативы народных избранников подстрекают других граждан к нетерпимости и ненависти к ЛГБТ-людям, а также еще больше укореняют стигматизацию и дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в украинском обществе.

Кроме того, законопроект противоречит международным обязательствам Украины в сфере обеспечения равенства прав и свобод и борьбы с ксенофобией и нетерпимостью, что на сегодня является одной из приоритетных задач реализации европейского вектора развития нашей страны.

"Уполномоченный отмечает, что согласно статье 68 Конституции Украины, обязанностью каждого человека есть не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей. Статья 24 Основного Закона, статья 7 Всеобщей декларации прав человека, статья 14 конвенции о защите прав человека и основных свобод и протокол №12 к этой конвенции запрещают дискриминацию по любому признаку, а также предусматривают обязанность государства принимать все возможные меры для предотвращения и противодействия этому явлению", - отмечается в сообщении.

Указывается, что также запрет любых форм дискриминации установлен статьей 6 Закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", а статьей 7 этого Закона установлено, что основным направлением государственной политики по предотвращению и противодействию дискриминации является, среди прочего, воспитание и пропаганда среди населения Украины уважения к лицам независимо от их определенных признаков, распространения просветительской деятельности в этой сфере.

"Уполномоченным направлено обращение к руководству комитета по вопросам правоохранительной деятельности с просьбой учесть позицию уполномоченного по указанному законопроекту во время его обработки в комитете", - говорится в сообщении.

Напомним, Омбудсман призвала СМИ и публичных людей избегать дискриминации ЛГБТ-сообществ.

Украинские Национальные Новости

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