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Офіс Генпрокурора офіційно направив Білорусі запити про видачу "вагнерівців"

Офіс Генпрокурора офіційно направив Білорусі запити про видачу "вагнерівців"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Офіс Генпрокурора направив до генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОГПУ.

"Офіс Генерального прокурора 11 серпня 2020 року звернувся до генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 року правоохоронними органами Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що всім 28 особам, серед яких 9 громадян України, було повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Шевченківським районним судом міста Києва підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Також слідством встановлено, що ці особи брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Нагадаємо, Лукашенко доручив запросити до Білорусі генпрокурорів України та Росії через затриманих "вагнерівців". Після цього стало відомо, що Венедіктова поговорила з генпрокурором Білорусі про екстрадицію бойовиків ПВК.

Як повідомлялося в УНН, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 осіб, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер".

Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є у списку сайту "Миротворець". Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини. Водночас, як повідомлялося в УНН, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера".

Додамо, що 5 серпня Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих у Білорусі учасників воєнних дій на Донбасі.

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