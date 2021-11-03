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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Одразу два антирекорди в Києві: за добу від COVID-19 померло 69 людей, захворіло понад 2000

Київ • УНН

 • 16900 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 2024 хворих на коронавірус, 69 людей померли. Це новий антирекорд кількості смертей та заражень за останній час. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

Одразу два антирекорди в Києві: за добу від COVID-19 померло 69 людей, захворіло понад 2000

Цитата

"2024 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 69 людей померли. Усього за період пандемії в Києві 6337 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 263 559", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 1152 жінки віком від 18 до 92 років, 746 чоловіків віком від 18 до 90 років, 61 дівчинка віком від 16 днів до 17 років і 65 хлопчиків віком від 3 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 44 жінки віком від 25 до 87 років, 25 чоловіків віком від 47 до 92 років.

До лікарень столиці госпіталізували 205 хворих на коронавірус та 298 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. 

Одужало минулої доби 1110 людей. Загалом коронавірус подолали 231 733 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (613), Дарницькому (338) та в Святошинському (204).

Нагадаємо

Із понеділка, 1 листопада, Київ увійшов до “червоної” зони карантину. У місті ввели суворі обмеження.

Працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:

  • заклади харчування
  • готелі
  • установи соціального захисту
  • спортзали та фітнес-центри
  • ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
  • проводити масові заходи
  • торговельно-розважальні центри

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

Окрім того, із 1 листопада всі школи Києва перевели на дистанційне навчання.

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