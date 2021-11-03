Сразу два антирекорда в Киеве: за сутки от COVID-19 умерло 69 человек, заболело более 2000

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"2024 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 69 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 6337 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 263 559", — говорится в сообщении.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 1152 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 746 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 61 девочка в возрасте от 16 дней до 17 лет и 65 мальчиков в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 44 женщины в возрасте от 25 до 87 лет, 25 мужчин в возрасте от 47 до 92 лет.

В больницы столицы госпитализировали 205 больных коронавирусом и 298 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровело 1110 человек. Всего коронавирус преодолело 231 733 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Деснянском (613), Дарницком (338) и в Святошинском (204).

Напомним

С понедельника, 1 ноября, Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:



заведения питания



отели



учреждения социальной защиты



спортзалы и фитнес-центры



ЦНАП, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда



проводить массовые мероприятия



торгово-развлекательные центры



Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.