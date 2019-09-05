Одразу чотири компанії Косюка увійшли до рейтингу найбільших платників податків країни
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Державна фіскальна служба України оприлюднила топ-20 найбільших платників податків у галузі сільського, лісового та рибного господарства, передає УНН із посиланням на офіційне друковане видання ДФС “Вісник”.
За 6 місяців цього року компанії АПК сплатили понад 1,8 млрд грн податків.
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Примітно, що 1/5 (4 із 20) топових платників компаній належать Юрію Косюку.
Мова про: ТОВ “Вінницьку птахофабрику” (119,8 млн грн), ПрАТ "Зернопродукт МХП" (123,5 млн грн), ТОВ "НВФ "Урожай" (63,4 млн грн), ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (57 млн грн).
Сумарно компанії Косюка сплатили за 6 місяців 363,7 млн грн податків.
Нагадаємо, агрохолдинг Косюка “Миронівський хлібопродукт” є найбільшим виробником і експортером курятини в Україні.
За даними міжнародної преси, Косюк сприяв збільшенню безмитних квот на ввіз української курятини в Європу.