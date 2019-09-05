Сразу четыре компании Косюка вошли в рейтинг крупнейших налогоплательщиков страны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Государственная фискальная служба Украины обнародовала топ-20 крупнейших налогоплательщиков в области сельского, лесного и рыбного хозяйства, передает УНН со ссылкой на официальное печатное издание ГФС "Вестник".
За 6 месяцев этого года компании АПК уплатили более 1,8 млрд грн налогов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рейтинг самых влиятельных людей в АПК возглавил Косюк
Примечательно, что 1/5 (4 из 20) топовых плательщиков компаний принадлежат Юрию Косюку.
Речь о: ООО "Винницкой птицефабрики" (119,8 млн грн), ЧАО "Зернопродукт МХП" (123,5 млн грн), ООО "НПФ "Урожай"(63,4 млн грн), ЧАО "Мироновская птицефабрика" (57 млн грн).
Суммарно компании Косюка оплатили за 6 месяцев 363,7 млн грн налогов.
Напомним, агрохолдинг Косюка "Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем и экспортером курятины в Украине.
По данным международной прессы, Косюк способствовал увеличению беспошлинных квот на ввоз украинской курятины в Европу.