Одна з компаній родини Рибалки "по вуха" у кримінальних судових справах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. За останні три роки ТОВ "Самоцвіт" фігурувало в 100 кримінальних судових справах. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.
Всього у компанії 114 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.
Також, згідно з даними YouControl, за останні 12 місяців компанія провела 10 - 15 операцій з офшорними юрисдикціями.
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Розмір статутного капіталу "Самоцвіт" становить всього 375 грн.
Зауважимо, що ТОВ "Самоцвіт", згідно з ухвалою Печерського райсуду, входить до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.
Засновник компанії - Сергій Вишницький - паралельно є одним із засновників ТОВ "Міський сад", яке також пов'язане із сімейним бізнесом нардепа Рибалки.
Нагадаємо, сімейна компанія радикала Рибалки відмовляється платити пеню за прострочений штраф.