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Одна из компаний семьи Рыбалки "по уши" в уголовных судебных делах

Киев • УНН

 • 11243 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. За последние три года ООО "Самоцвет" фигурировало в 100 уголовных судебных делах. Об этом свидетельствуют данные YouControl, передает УНН.

Одна из компаний семьи Рыбалки "по уши" в уголовных судебных делах

Всего в компании 114 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.

Также, согласно данным YouControl, за последние 12 месяцев компания провела 10 - 15 операций с оффшорными юрисдикциями.

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Размер уставного капитала "Самоцвет" составляет всего 375 грн.

Отметим, что ООО "Самоцвет", согласно постановлению Печерского райсуда, входит в состав снековой компании S.Group, контролируемой семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки.

Основатель компании - Сергей Вишницкий - параллельно является одним из учредителей ООО "Городской сад", которое также связано с семейным бизнесом нардепа Рыбалки.

Напомним, семейная компания радикала Рыбалки отказывается платить пеню за просроченный штраф.

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