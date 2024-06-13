Одесит та двоє росіян влаштували бійку зі стріляниною в центрі Одеси
Київ • УНН
Одеські поліцейські затримали трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною в центрі Одеси - двоє з них громадяни росії.
В Одесі поліцейські затримали трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною на Французькому бульварі – двоє з них виявилися громадянами росії. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, пише УНН.
становлено, що компанія чоловіків відпочивала в ресторані на Французькому бульварі. У приміщенні закладу між ними виникла сварка, що переросла у бійку, яка продовжилась вже на літньому майданчику закладу,
Деталі
Зазначається, що під час конфлікту чоловіки погрожували один одному ножами, а один із них, 29-річний одесит, взяв зі своєї автівки гладкоствольну рушницю та здійснив з неї постріл у повітря. Після цього з місця злочину стрілець поїхав.
Поліцейські на місці події затримали двох учасників конфлікту віком 32-х та 43-х років, якими виявилися громадянами російської федерації. Фігуранти вже потрапляли в поле зору правоохоронних органів та притягувались до кримінальної відповідальності. Один з них перебував в розшуку за вимагання та викрадення людини.
Задля розшуку третього фігуранта, який втік на авто, в місті було введено спеціальну поліцейську операцію. Згодом його затримали та вилучили у нього рушницю.
На ринку в Києві чоловік влаштував стрілянину, поранивши перехожого29.05.24, 14:55 • 23316 переглядiв