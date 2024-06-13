В Одессе полицейские задержали трех подозреваемых в хулиганстве со стрельбой на Французском бульваре - двое из них оказались гражданами россии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, пишет УНН.

установлено, что компания мужчин отдыхала в ресторане на Французском бульваре. В помещении заведения между ними возникла ссора, переросшая в драку, которая продолжилась уже на летней площадке заведения, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время конфликта мужчины угрожали друг другу ножами, а один из них, 29-летний одессит, взял из своей машины гладкоствольное ружье и произвел из него выстрел в воздух. После этого с места преступления стрелок уехал.

Полицейские на месте происшествия задержали двух участников конфликта в возрасте 32-х и 43-х лет, которыми оказались гражданами российской федерации. Фигуранты уже попадали в поле зрения правоохранительных органов и привлекались к уголовной ответственности. Один из них находился в розыске за вымогательство и похищение человека.

Для розыска третьего фигуранта, который сбежал на авто, в городе была введена специальная полицейская операция. Впоследствии его задержали и изъяли у него ружье.

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