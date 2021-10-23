Одеський депутат про корупцію на ремонтах лікарень: дерибан грошей у місті продовжується незважаючи ні на що

За її словами, гроші з держбюджету витрачаються не на актуальні потреби (ліжкомісця, ліки чи кисень, - ред.), а на нескінченні ремонтні роботи, з яких зручно дерибанити гроші.

Цитата

“Всі кошториси, де замовником виступає управління капітального будівництва Одеської міської ради – вони вкрай завищені і, як правило, вони постійно потім коригуються, і фінансування додається. Я неодноразово заявляла, що це є корупційна складова, що так не можна. Їх звичайно ніхто не перевіряє, вони зразу забиваються з певним відсотком відкату. І на цьому відкаті сидять всі. І ми просто про це знаємо всі, але вдіяти нічого не можемо”, - розповіла Квасніцька.

За її словами, додатковий ремонт вже відремонтованого приймального відділення Одеської обласної лікарні - тому підтвердження.

“Гроші є в бюджеті, але за таких корупційних схем, особливо пов'язаних з кошторисом – у нас нічого не можна відремонтувати. (...) А потім у нас лікарні із відсутніми вентиляціями і купою проблем, а по факту – мільйони витрачених бюджетних коштів”, - додала депутат.

Як відомо

Одна з фірм, афілійована з бізнесменом-втікачем Русланом Тарпаном, “Веста Девелоп” нещодавно отримала додаткові кошти на ремонт Одеської обласної клінічної лікарні у розмірі 1,5 млн грн. Хоча минулого року там ремонт вже проводився тою самою компанією за 18,5 млн грн. Тепер же, з новим підрядом, ремонт лікарні буде тривати ще до кінця поточного року.

Нагадаємо

Руслан Тарпан розшукується МВС вже 4-й рік. НАБУ та САП підозрюють втікача у цілій низці кримінальних правопорушень.

Однак, фірми афілійовані з ним й досі отримують держпідряди від мерії Одеси на реставраційні, ремонтні та будівельні проекти. За фактами завищення вартості робіт, неналежного їх виконання та завдання збитків державі директори низки цих компаній є підозрюваними особами у кримінальних справах.