Одесский депутат о коррупции на ремонтах больниц: дерибан денег в городе продолжается несмотря ни на что

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 27571 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 58369 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 77089 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 230931 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132213 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 400569 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316741 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215411 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245116 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255699 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
59%
Популярные новости

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 10047 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 11107 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 21774 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 4220 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 9496 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 8 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 9702 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140174 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 230931 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 400569 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13308 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22071 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50920 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75313 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60179 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Одесский депутат о коррупции на ремонтах больниц: дерибан денег в городе продолжается несмотря ни на что

Киев • УНН

 • 15064 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Третья волна COVID-19 набирает обороты. Медики констатируют - с каждым днем темпы распространения вируса растут, а количество больных увеличивается. Несмотря на это, тендерная коррупция на "больничной теме" только прогрессирует. Об этом в комментарии УНН рассказала Ольга Квасницкая, депутат Одесского горсовета от партии "Самопомощь".

Одесский депутат о коррупции на ремонтах больниц: дерибан денег в городе продолжается несмотря ни на что

По ее словам, деньги из госбюджета тратятся не на актуальные потребности (койкоместа, лекарства или кислород - ред.), а на бесконечные ремонтные работы, из которых удобно дерибанить деньги.

Цитата

"Все сметы, где заказчиком выступает управление капитального строительства Одесского городского совета - они крайне завышены и, как правило, они постоянно затем корректируются, и финансирование добавляется. Я неоднократно заявляла, что это коррупционная составляющая, так нельзя. Их обычно никто не проверяет, они сразу забиваются с определенным процентом отката. И в этом откате сидят все. И мы просто об этом знаем все, но сделать ничего не можем", - рассказала Квасницкая.

По ее словам, дополнительный ремонт уже отремонтированного приемного отделения Одесской областной больницы - тому подтверждение.

"Деньги в бюджете есть, но при таких коррупционных схемах, особенно связанных со сметой - у нас ничего нельзя отремонтировать. (...) А потом у нас больницы с отсутствующей вентиляцией и кучей проблем, а по факту - миллионы потраченных бюджетных средств", - добавила депутат.

Как известно

Одна из фирм, аффилированная с бизнесменом-беглецом Русланом Тарпаном, "Веста Девелоп" недавно получила дополнительные средства на ремонт Одесской областной клинической больницы в размере 1,5 млн грн. Хотя в прошлом году там ремонт уже проводился той же компанией за 18,5 млн грн. Теперь же, с новым подрядом, ремонт больницы будет продолжаться еще до конца текущего года.

Напомним

Руслан Тарпан разыскивается МВД уже 4-й год. НАБУ и САП подозревают беглеца в целом ряде уголовных преступлений.

Однако, фирмы аффилированные с ним до сих пор получают господряды от мэрии Одессы на реставрационные, ремонтные и строительные проекты. По фактам завышения стоимости работ, ненадлежащего их исполнения и нанесение ущерба государству директора ряда этих компаний являются подозреваемыми лицами по уголовным делам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,686.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06