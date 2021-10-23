Одесский депутат о коррупции на ремонтах больниц: дерибан денег в городе продолжается несмотря ни на что

По ее словам, деньги из госбюджета тратятся не на актуальные потребности (койкоместа, лекарства или кислород - ред.), а на бесконечные ремонтные работы, из которых удобно дерибанить деньги.

Цитата

"Все сметы, где заказчиком выступает управление капитального строительства Одесского городского совета - они крайне завышены и, как правило, они постоянно затем корректируются, и финансирование добавляется. Я неоднократно заявляла, что это коррупционная составляющая, так нельзя. Их обычно никто не проверяет, они сразу забиваются с определенным процентом отката. И в этом откате сидят все. И мы просто об этом знаем все, но сделать ничего не можем", - рассказала Квасницкая.

По ее словам, дополнительный ремонт уже отремонтированного приемного отделения Одесской областной больницы - тому подтверждение.

"Деньги в бюджете есть, но при таких коррупционных схемах, особенно связанных со сметой - у нас ничего нельзя отремонтировать. (...) А потом у нас больницы с отсутствующей вентиляцией и кучей проблем, а по факту - миллионы потраченных бюджетных средств", - добавила депутат.

Как известно

Одна из фирм, аффилированная с бизнесменом-беглецом Русланом Тарпаном, "Веста Девелоп" недавно получила дополнительные средства на ремонт Одесской областной клинической больницы в размере 1,5 млн грн. Хотя в прошлом году там ремонт уже проводился той же компанией за 18,5 млн грн. Теперь же, с новым подрядом, ремонт больницы будет продолжаться еще до конца текущего года.

Напомним

Руслан Тарпан разыскивается МВД уже 4-й год. НАБУ и САП подозревают беглеца в целом ряде уголовных преступлений.

Однако, фирмы аффилированные с ним до сих пор получают господряды от мэрии Одессы на реставрационные, ремонтные и строительные проекты. По фактам завышения стоимости работ, ненадлежащего их исполнения и нанесение ущерба государству директора ряда этих компаний являются подозреваемыми лицами по уголовным делам.