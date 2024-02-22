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The Guardian

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Одеська правоохоронниця 3 роки безпідставно нараховувала зарплату своїй подрузі

Київ • УНН

 • 22604 перегляди

Виявлено, що співробітниця правоохоронного органу в Одеській області за 3 роки нарахувала своїй подрузі понад 1 мільйон гривень зарплати, незважаючи на її часті прогули та невиконання службових обов'язків.

Одеська правоохоронниця 3 роки безпідставно нараховувала зарплату своїй подрузі

На Одещині ДБР викрило начальницю фінансового управління правоохоронного органу, яка безпідставно нарахувала своїй подрузі - підлеглій 1 млн грн заробітної плати. Про це УНН повідомляє із посипанням на пресслужбу ДБР.

Деталі

Як повідомляється, у 2020 році посадовиця взяла на роботу до свого управління знайому на посаду спеціаліста. 

За три роки служби та була відсутня майже 400 робочих днів без поважних причин. Коли ж з’являлась - займалася особистими справами та не виконувала посадові обов’язки,  вказали в ДБР.

 Однак, це не завадило посадовиці підвищити подругу до посади керівної ланки та виплачувати їй премії і надбавки за інтенсивність.

Загалом за три роки посадовиця нарахувала підлеглій 1 млн грн заробітної плати.

Начальник військової частини Миколаївщини безпідставно нараховував майже 5,5 млн грн виплат підлеглим - ДБР21.08.23, 10:19 • 757257 переглядiв

Тетяна Краєвська

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