Одесская правоохранительница 3 года безосновательно начисляла зарплату своей подруге

В Одесской области ГБР разоблачило начальницу финансового управления правоохранительного органа, которая безосновательно насчитала своей подруге - подчиненной 1 млн грн заработной платы. Об этом УНН сообщает с посыпкой на пресс-службу ГБР.

Детали

Как сообщается, в 2020 году чиновница взяла на работу в свое управление знакомую на должность специалиста.

За три года службы и отсутствовала почти 400 рабочих дней без уважительных причин. Когда же появлялась - занималась личными делами и не выполняла должностные обязанности, указали в ГБР.

Однако, это не помешало чиновнице повысить подругу до должности руководящего звена и выплачивать ей премии и надбавки за интенсивность.

Всего за три года чиновница насчитала подчиненной 1 млн грн заработной платы.

Начальник воинской части Николаевщины безосновательно начислял почти 5,5 млн грн выплат подчиненным - ГБР