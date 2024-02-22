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Одесская правоохранительница 3 года безосновательно начисляла зарплату своей подруге

Одесская правоохранительница 3 года безосновательно начисляла зарплату своей подруге

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 14:17  •  10378 просмотра

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Выявлено, что сотрудница правоохранительного органа в Одесской области за 3 года насчитала своей подруге более 1 миллиона гривен зарплаты, несмотря на ее частые прогулы и невыполнение служебных обязанностей.

В Одесской области ГБР разоблачило начальницу финансового управления правоохранительного органа, которая безосновательно насчитала своей подруге - подчиненной 1 млн грн заработной платы. Об этом УНН сообщает с посыпкой на пресс-службу ГБР.

Детали

Как сообщается, в 2020 году чиновница взяла на работу в свое управление знакомую на должность специалиста. 

За три года службы и отсутствовала почти 400 рабочих дней без уважительных причин. Когда же появлялась - занималась личными делами и не выполняла должностные обязанности,  указали в ГБР.

 Однако, это не помешало чиновнице повысить подругу до должности руководящего звена и выплачивать ей премии и надбавки за интенсивность.

Всего за три года чиновница насчитала подчиненной 1 млн грн заработной платы.

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Начальник воинской части Николаевщины безосновательно начислял почти 5,5 млн грн выплат подчиненным - ГБР21 августа 2023, 07:19 • 757072 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
odessaОдесса
Одеська правоохоронниця 3 роки безпідставно нараховувала зарплату своїй подрузі
Odesa law enforcement officer unreasonably accrued salary to her friend for 3 years
Новости по теме

Одесская правоохранительница 3 года безосновательно начисляла зарплату своей подруге

Выявлено, что сотрудница правоохранительного органа в Одесской области за 3 года насчитала своей подруге более 1 миллиона гривен зарплаты, несмотря на ее частые прогулы и невыполнение служебных обязанностей.

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