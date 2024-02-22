Одесская правоохранительница 3 года безосновательно начисляла зарплату своей подруге
Киев • УНН
Выявлено, что сотрудница правоохранительного органа в Одесской области за 3 года насчитала своей подруге более 1 миллиона гривен зарплаты, несмотря на ее частые прогулы и невыполнение служебных обязанностей.
В Одесской области ГБР разоблачило начальницу финансового управления правоохранительного органа, которая безосновательно насчитала своей подруге - подчиненной 1 млн грн заработной платы. Об этом УНН сообщает с посыпкой на пресс-службу ГБР.
Детали
Как сообщается, в 2020 году чиновница взяла на работу в свое управление знакомую на должность специалиста.
За три года службы и отсутствовала почти 400 рабочих дней без уважительных причин. Когда же появлялась - занималась личными делами и не выполняла должностные обязанности, указали в ГБР.
Однако, это не помешало чиновнице повысить подругу до должности руководящего звена и выплачивать ей премии и надбавки за интенсивность.
Всего за три года чиновница насчитала подчиненной 1 млн грн заработной платы.
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Одесская правоохранительница 3 года безосновательно начисляла зарплату своей подруге
Выявлено, что сотрудница правоохранительного органа в Одесской области за 3 года насчитала своей подруге более 1 миллиона гривен зарплаты, несмотря на ее частые прогулы и невыполнение служебных обязанностей.
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