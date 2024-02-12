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Одеська обладміністрація скасувала чергові марнотратні тендери на суму 370 млн грн

Одеська обладміністрація скасувала чергові марнотратні тендери на суму 370 млн грн

Київ • УНН

 • 29821 перегляди

Робоча група при Одеській ОВА заблокувала непотрібні тендери на 370,5 млн грн, врятувавши громади від потенційних втрат через переплату на закупівлях.

Робоча група при Одеській облдержадміністрації "Прозорість і підзвітність" заблокувала непотрібних трендів на 370 млн 500 тис грн. Про це повідомляє очільник ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

"Цифра дня: 370 500 000+ гривень зекономлених коштів на тендерах.  Саме таку суму громади Одещини могли втратити через переплату на оголошених закупівлях. І саме таку суму робоча група при обладміністрації "Прозорість і підзвітність" заблокувала, щоб повернути її назад в бюджети для більш раціональних витрат. Передусім - на підтримку наших воїнів", - пише Кіпер.

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Серед скасованих тендерів, зокрема завищені закупівлі харчових продуктів, меблів, автівок, розробка документації, не термінові ремонти та інше, уточнив Кіпер.

"Працюємо далі, раціональне використання коштів - запорука нашої Перемоги!", - резюмував він.

Нагадаємо

Наприкінці минулого року при Одеській облдержадміністрації за ініціативи Кіпера запрацювала робоча група "Прозорість та підзвітність". До складу робочої групи увійшли представники обласних управлінь СБУ, прокуратури та Нацполіції. А ще – Бюро економічної безпеки і НАБУ. Робоча група, серед іншого, здійснює контроль за належним використанням коштів, виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, аналізує інформацію про закупівлі тощо. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка
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