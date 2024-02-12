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Одесская обладминистрация отменила очередные расточительные тендеры на сумму 370 млн грн

Одесская обладминистрация отменила очередные расточительные тендеры на сумму 370 млн грн

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 17:37  •  5661 просмотра

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Рабочая группа при Одесской ОВА заблокировала ненужные тендеры на 370,5 млн грн, спасая громады от потенциальных потерь из-за переплаты на закупках.

Рабочая группа при Одесской облгосадминистрации "Прозрачность и подотчетность" заблокировала ненужных трендов на 370 млн 500 тыс грн. Об этом сообщает глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

"Цифра дня: 370 500 000+ гривен сэкономленных средств на тендерах.  Именно такую сумму громады Одесской области могли потерять из-за переплаты на объявленных закупках. И именно такую сумму рабочая группа при обладминистрации "Прозрачность и подотчетность" заблокировала, чтобы вернуть ее обратно в бюджеты для более рациональных расходов. Прежде всего - на поддержку наших воинов", - пишет Кипер.

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Среди отмененных тендеров, в частности завышенные закупки продуктов питания, мебели, автомобилей, разработка документации, не срочные ремонты и прочее, уточнил Кипер.

"Работаем дальше, рациональное использование средств - залог нашей Победы!" - резюмировал он.

Напомним

В конце прошлого года при Одесской облгосадминистрации по инициативе Кипера заработала рабочая группа "Прозрачность и подотчетность". В состав рабочей группы вошли представители областных управлений СБУ, прокуратуры и Нацполиции. А еще - Бюро экономической безопасности и НАБУ. Рабочая группа, среди прочего, осуществляет контроль за надлежащим использованием средств, выделенных из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, анализирует информацию о закупках и тому подобное. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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