Одесская обладминистрация отменила очередные расточительные тендеры на сумму 370 млн грн

Рабочая группа при Одесской облгосадминистрации "Прозрачность и подотчетность" заблокировала ненужных трендов на 370 млн 500 тыс грн. Об этом сообщает глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

"Цифра дня: 370 500 000+ гривен сэкономленных средств на тендерах. Именно такую сумму громады Одесской области могли потерять из-за переплаты на объявленных закупках. И именно такую сумму рабочая группа при обладминистрации "Прозрачность и подотчетность" заблокировала, чтобы вернуть ее обратно в бюджеты для более рациональных расходов. Прежде всего - на поддержку наших воинов", - пишет Кипер.

Среди отмененных тендеров, в частности завышенные закупки продуктов питания, мебели, автомобилей, разработка документации, не срочные ремонты и прочее, уточнил Кипер.

"Работаем дальше, рациональное использование средств - залог нашей Победы!" - резюмировал он.

Напомним

В конце прошлого года при Одесской облгосадминистрации по инициативе Кипера заработала рабочая группа "Прозрачность и подотчетность". В состав рабочей группы вошли представители областных управлений СБУ, прокуратуры и Нацполиции. А еще - Бюро экономической безопасности и НАБУ. Рабочая группа, среди прочего, осуществляет контроль за надлежащим использованием средств, выделенных из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, анализирует информацию о закупках и тому подобное.