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Очільник МАГАТЕ прибув до рф для інспекції Курської АЕС

Очільник МАГАТЕ прибув до рф для інспекції Курської АЕС

Київ • УНН

 • 11996 перегляди

Рафаель Гроссі, керівник МАГАТЕ, прибув до російського міста курчатов. Метою візиту є огляд Курської атомної електростанції, повідомили російські ЗМІ у вівторок вранці.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув до російського міста курчатов для огляду Курської АЕС, повідомили у вівторок вранці російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Напередодні очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що особисто очолить місію на Курську АЕС 27 серпня. Він хотів побачити ситуацію на власні очі і обговорити умови подальших дій, які можуть знадобитися для оцінки ядерної безпеки та стану безпеки Курської АЕС, на тлі "зростання рівня військової активності в районі КАЕС".

Додамо, курчатов - місто-супутник Курської АЕС.

Гроссі найближчими днями відвідає курську АЕС та зустрінеться з Зеленським у Києві22.08.24, 13:44 • 20013 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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