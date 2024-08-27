Очільник МАГАТЕ прибув до рф для інспекції Курської АЕС
Київ • УНН
Рафаель Гроссі, керівник МАГАТЕ, прибув до російського міста курчатов. Метою візиту є огляд Курської атомної електростанції, повідомили російські ЗМІ у вівторок вранці.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув до російського міста курчатов для огляду Курської АЕС, повідомили у вівторок вранці російські ЗМІ, пише УНН.
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Напередодні очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що особисто очолить місію на Курську АЕС 27 серпня. Він хотів побачити ситуацію на власні очі і обговорити умови подальших дій, які можуть знадобитися для оцінки ядерної безпеки та стану безпеки Курської АЕС, на тлі "зростання рівня військової активності в районі КАЕС".
Додамо, курчатов - місто-супутник Курської АЕС.
Гроссі найближчими днями відвідає курську АЕС та зустрінеться з Зеленським у Києві22.08.24, 13:44 • 20013 переглядiв