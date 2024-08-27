Глава МАГАТЭ прибыл в рф для инспекции Курской АЭС
Киев • УНН
Рафаэль Гросси, руководитель МАГАТЭ, прибыл в российский город курчатов. Целью визита является осмотр Курской атомной электростанции, сообщили российские СМИ во вторник утром.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в российский город курчатов для осмотра Курской АЭС, сообщили во вторник утром российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что лично возглавит миссию на Курскую АЭС 27 августа. Он хотел увидеть ситуацию собственными глазами и обсудить условия дальнейших действий, которые могут понадобиться для оценки ядерной безопасности и состояния безопасности Курской АЭС, на фоне "роста уровня военной активности в районе КАЭС".
Добавим, курчатов - город-спутник Курской АЭС.
Гросси в ближайшие дни посетит курскую АЭС и встретится с Зеленским в Киеве22 августа 2024, 10:44 • 19666 просмотров