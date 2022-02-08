Очільник МВС розповів, які ще сервіси незабаром “переїдуть” в онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Наразі через сервіс “Дія” вже можна згенерувати довідку про відсутність судимості, в подальшому кількість адміністративних послуг, які можна отримати онлайн, буде розширюватися. Про це під час четвертого Diia Summit
повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.
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Так, в онлайн вже запроваджено послуги зі зміни місця реєстрації та онлайн оформлення належного користувача на авто, а також отримання довідки про відсутність судимості.
Але на цьому МВС та Мініцифра не зупиняються.
Денис Монастирський анонсував цифрові сервіси та послуги, які будуть впроваджуватися у 2022 році в застосунку “Дія”, а саме:
— перереєстрація авто;
— заміна посвідчення водія з доставкою додому;
— подача заяви до Національної поліції України через застосунок “Дія”.
“Для мене принципово, що Міністерство внутрішніх справ є частиною саміту, адже цифровізація для мене дорівнює сервісу, а сервіс дорівнює безпеці. Тому фактично ми розуміємо, що цифровізація розриває зв’язок між службовцем і громадянином й робить послугу не тільки комфортною, але й знижує корупційні фактори”, — зауважив міністр.
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