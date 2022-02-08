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15 марта, 19:03 • 104164 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137620 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120099 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113861 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102930 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100498 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89031 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Глава МВД рассказал, какие еще сервисы вскоре “переедут” в онлайн

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. В настоящее время через сервис “Дія” уже можно сгенерировать справку об отсутствии судимости, в дальнейшем количество административных услуг, которые можно получить онлайн, будет расширяться. Об этом во время четвертого Diia Summit сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, в онлайн уже введено услуги по смене места регистрации и онлайн оформление надлежащего пользователя на авто, а также получение справки об отсутствии судимости.

Но на этом МВД и Миницифра не останавливаются.

Денис Монастырский анонсировал цифровые сервисы и услуги, которые будут внедряться в 2022 году в приложении “Дія”, а именно:
— перерегистрация авто;
— замена удостоверения водителя с доставкой на дом;
— подача заявления в Национальную полицию Украины через приложение “Дія”.

"Для меня принципиально, что Министерство внутренних дел является частью саммита, ведь цифровизация для меня равна сервису, а сервис равен безопасности. Поэтому фактически мы понимаем, что цифровизация разрывает связь между служащим и гражданином и делает услугу не только комфортной, но и снижает коррупционные факторы”, — отметил министр.

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