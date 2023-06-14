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Очільник МОН заявив про намір створити мережу музеїв науки в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив про намір розбудувати цілу мережу музеїв науки по країні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Очільник МОН заявив про намір створити мережу музеїв науки в Україні

Деталі

Він повідомив, що унаслідок російського обстрілу Одеси значних пошкоджень зазнав Музей цікавої науки.

"Частково приміщення вигоріло, усе посічене склом. Частину експонатів втрачено, частину ще раніше вивезли до інших міст за підтримки Малої академії наук України", - сказав Лісовий.

Він зазначив, що це вже "другий зруйнований російськими покидьками музей науки в Україні".

До повномасштабної війни їх було всього п’ять, два з них нині зруйновані внаслідок бойових дій. Перший музей росіяни знищили в Маріуполі, додав Лісовий.

"У планах – розбудувати цілу мережу музеїв науки по країні. Вже зроблені перші кроки, і незабаром матимемо музей науки, що "подорожує" Україною", додав очільник МОН.

Нагадаємо

У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.

Зокрема, ворог вдруге за тиждень атакував Одесу. З акваторії Чорного моря армія рф випустила чотири крилаті ракети «Калібр». Сили протиповітряної оборони збили три, але було і влучання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наслідки нічної ракетної атаки рф на Одесу: в Нацполіції показали відео

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