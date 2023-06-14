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Глава МОН заявил о намерении создать сеть музеев науки в Украине

Киев • УНН

 • 1159036 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил о намерении построить целую сеть музеев науки по стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Глава МОН заявил о намерении создать сеть музеев науки в Украине

Детали

Он сообщил, что в результате российского обстрела Одессы значительные повреждения получил Музей интересной науки.

"Частично помещение выгорело, все посечено стеклом. Часть экспонатов утрачена, часть еще раньше вывезли в другие города при поддержке Малой академии наук Украины", - сказал Лисовой.

Он отметил, что это уже "второй разрушенный российскими подонками музей науки в Украине".

До полномасштабной войны их было всего пять, два из них сейчас разрушены в результате боевых действий. Первый музей россияне уничтожили в Мариуполе, добавил Лисовой.

"В планах – построить целую сеть музеев науки по стране. Уже сделаны первые шаги, и вскоре будем иметь музей науки, который "путешествует" по Украине", добавил глава МОН.

Напомним

В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе.

В частности, враг второй раз за неделю атаковал Одессу. Из акватории Черного моря армия рф выпустила четыре крылатые ракеты «Калибр». Силы противовоздушной обороны сбили три, но было и попадание.

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