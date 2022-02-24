Об’єкти нафтогазової інфраструктури України наразі не зазнають системних обстрілів – Нафтогаз
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Об’єкти нафтогазової інфраструктури України наразі не зазнають системних обстрілів. Такими є оперативні дані НАК Нафтогаз України станом на 10:00, пише УНН.
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"Наводимо оперативну інформацію щодо роботи підприємств Групи Нафтогаз станом на 10:00 24 лютого 2022 року. АТ “Укргазвидобування” продовжує видобувати газ на більшості об’єктів у штатному режимі. За поточну добу пошкоджень об’єктів внаслідок обстрілів не зафіксовано", - повідомили в компанії.
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Разом з тим, повідомляється що на даний момент прийняте рішення про зупинку роботи тих об’єктів, які розташовані в Луганській області поблизу лінії розмежування: УКПГ Лобачівська, Борівське, Капітанівське, Муратівське, Вільхівське 1-2, неподалік від яких ведуться військові дії. Проводиться евакуація співробітників з об’єктів у зоні найвищого ризику.
Всі об’єкти АТ “Укртранснафти” та АТ “Укртрансгаз” працюють в штатному режимі, зазначили в компанії.
Диспетчери ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" виконують свої функції з прийому-передачі природного газу контрагентам віддалено. Порушень у роботі немає.
ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” працює в штатному режимі, працівники перейшли у режим віддаленої роботи.
Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ (Львівська область), які знаходяться в управлінні ТОВ “Нафтогаз Тепло”, працюють в штатному режимі.
Голова правління НАК ”Нафтогаз України” Юрій Вітренко, а також всі керівники національної компанії, працюють в Києві.
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