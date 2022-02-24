Объекты нефтегазовой инфраструктуры Украины пока не подвергаются системным обстрелам – Нефтегаз
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Объекты нефтегазовой инфраструктуры Украины пока не подвергаются системным обстрелам. Таковы оперативные данные НАК Нефтегаз Украины по состоянию на 10:00, пишет УНН.
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"Приводим оперативную информацию о работе предприятий группы Нефтегаз по состоянию на 10:00 24 февраля 2022 года. АО “Укргаздобыча” продолжает добывать газ на большинстве объектов в штатном режиме. За текущие сутки повреждений объектов в результате обстрелов не зафиксировано", - сообщили в компании.
Детали
Вместе с тем, сообщается что на данный момент принято решение об остановке работы тех объектов, которые расположены в Луганской области вблизи линии разграничения: УКПГ Лобачевская, Боровское, Капитановское, Муратовское, Ольховское 1-2, неподалеку от которых ведутся военные действия. Проводится эвакуация сотрудников с объектов в зоне наивысшего риска.
Все объекты АО “Укртранснефти” и АО “Укртрансгаз” работают в штатном режиме, отметили в компании.
Диспетчеры ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" выполняют свои функции по приему-передаче природного газа контрагентам удаленно. Нарушений в работе нет.
ООО “Газоснабжающая компания “Нефтегаз Украины” работает в штатном режиме, работники перешли в режим удаленной работы.
Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ (Львовская область), которые находятся в управлении ООО “Нефтегаз Тепло”, работают в штатном режиме.
Председатель правления НАК ”Нефтегаз Украины” Юрий Витренко, а также все руководители национальной компании, работают в Киеве.
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