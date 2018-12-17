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Обвинуваченим у справі Вороненкова продовжили арешт до 15 лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт до 15 лютого Ярославу Тарасенку та Олександру Лосю, обвинуваченим у причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Обвинуваченим у справі Вороненкова продовжили арешт до 15 лютого

“Сьогодні їм продовжили на два місяці тримання під вартою — до 15 лютого”, — сказала прес-секретар.

Нагадаємо, 13 листопада Шевченківський районний суд Києва визначив порядок дослідження доказів у кримінальному провадженні щодо вбивства Вороненкова.

23 березня 2017 року у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.

Як повідомляв УНН, у середині липня столична прокуратура повторно внесла до суду обвинувальний акт у справі вбивства Вороненкова, виправивши технічні неточності, вказані судом. 

У цій справі повідомлено про підозру організатору та п’ятьом співучасникам. Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку — за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю — за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

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