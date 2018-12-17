Обвиняемым по делу Вороненкова продлили арест до 15 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня Шевченковский районный суд Киева продлил арест до 15 февраля Ярославу Тарасенко и Александру Лосю, обвиняемым в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Сегодня им продлили на два месяца содержание под стражей - до 15 февраля", - сказала пресс-секретарь.
Напомним, 13 ноября Шевченковский районный суд Киева определил порядок исследования доказательств в уголовном производстве по убийству Вороненкова.
23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. В мая 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.
Как сообщал УНН, в середине июля столичная прокуратура повторно внесла в суд обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.
В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам. Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины и Александру Лосю - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.