Обвал даху у Вишневому: суд почав обирати запобіжний захід першому підозрюваному
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Києво-Святошинський районний суд Київської області почав розглядати клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Олександру Бондарю – першому з трьох фігурантів кримінального провадження стосовно обвалу даху у дитячо-юнацькій спортивній школі (ДЮСШ) Favorite Fit у Вишневому, передає УНН.
"Судове засідання оголошується відкритим" - повідомила слідча суддя Наталія Пінкевич.
Під час засідання прокуратура заявила клопотання про запобіжний у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб для Бондаря.
Його адвокат заявив, що вважає клопотання необґрунтованим і просив суд відмовити повністю у його задоволенні.
Нагадаємо, вчора в ДЮСШ Favorite Fit у місті Вишневе Київської області стався обвал стелі, під час цього всередині школи знаходилося 30 дітей, проте їх встигли евакуювати із закладу, ніхто не постраждав.
Рятувальники добу ліквідовували наслідки обвалу стелі в школі.
Поліція затримала директора фірми, що виступила генеральним підрядником, виконроба та підприємця, який здійснював технічний нагляд під час будівництва спортивної арени.