Обвал даху у Вишневому: суд почав обирати запобіжний захід першому підозрюваному

"Судове засідання оголошується відкритим" - повідомила слідча суддя Наталія Пінкевич.



Під час засідання прокуратура заявила клопотання про запобіжний у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб для Бондаря.



Його адвокат заявив, що вважає клопотання необґрунтованим і просив суд відмовити повністю у його задоволенні.



Нагадаємо, вчора в ДЮСШ Favorite Fit у місті Вишневе Київської області стався обвал стелі, під час цього всередині школи знаходилося 30 дітей, проте їх встигли евакуювати із закладу, ніхто не постраждав.

Рятувальники добу ліквідовували наслідки обвалу стелі в школі.

Поліція затримала директора фірми, що виступила генеральним підрядником, виконроба та підприємця, який здійснював технічний нагляд під час будівництва спортивної арени.