Обвал крыши в Вишневом: суд начал избирать меру пресечения первому подозреваемому
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Киево-Святошинский районный суд Киевской области начал рассматривать ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Александру Бондарю - первому из трех фигурантов уголовного производства в отношении обвала крыши в детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) Favorite Fit в Вишневом, передает УНН.
"Судебное заседание объявляется открытым", - сообщила следственная судья Наталья Пинкевич.
Во время заседания прокуратура заявила ходатайство о мере в виде содержания под стражей сроком на 60 суток для Бондаря.
Его адвокат заявил, что считает ходатайство необоснованным и просил суд отказать полностью в его удовлетворении.
Напомним, вчера в ДЮСШ Favorite Fit в городе Вишневое Киевской области произошел обвал потолка, во время этого внутри школы находилось 30 детей, однако их успели эвакуировать из заведения, никто не пострадал.
Спасатели сутки ликвидировали последствия обвала потолка в школе.
Полиция задержала директора фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор при строительстве спортивной арены.