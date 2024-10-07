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Обстріл Слов’янська: відомо про одного загиблого, кількість поранених зросла до 6

Обстріл Слов’янська: відомо про одного загиблого, кількість поранених зросла до 6

Київ • УНН

 • 39029 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Слов'янська на Донеччині загинула одна людина, шестеро поранені. Серед постраждалих - 2-річна та 13-річна дівчата, обидві у задовільному стані.

Внаслідок обстрілу Слов’янська на Донеччині загинула одна людина та ще шістьох поранених, серед яких 2-річна і 13-річна дівчата. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

"1 людина загинула і 6 поранені - така інформація щодо удару по Слов'янську станом на 20:00. Серед поранених — 2-річна і 13-річна дівчата, обидві в задовільному стані", - повідомив Філашкін.

Нагадаємо

В понеділок ввечері армія рф обстріляла Слов'янськ. Повідомлялося про п’ятеро поранених.

Павло Башинський

Павло Башинський

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