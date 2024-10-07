Обстрел Славянска: известно об одном погибшем, количество раненых возросло до 6

В результате обстрела Славянска в Донецкой области погиб один человек и еще шесть раненых, среди которых 2-летняя и 13-летняя девочки. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"1 человек погиб и 6 ранены - такова информация по удару по Славянску по состоянию на 20:00. Среди раненых - 2-летняя и 13-летняя девочки, обе в удовлетворительном состоянии", - сообщил Филашкин.

Напомним

В понедельник вечером армия рф обстреляла Славянск. Сообщалось о пятерых раненых.