Обстріл Слатиного на Харківщині: кількість постраждалих зросла до шести людей
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу керованими авіабомбами села Слатине на Харківщині загинуло 3 людини, 6 постраждали. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, включаючи будинки, заклад освіти та магазини.
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу керованими авіабомбами села Слатине Харківської області зросла до шести, загинуло три людини. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Станом на зараз кількість постраждалих зросла до 6: у людей гостра реакція на стрес та поранення. Загинули три людини,
Нагадаємо
Окупанти атакували цивільну інфраструктуру у Слатиному КАБами. Пошкоджено будинки, заклад освіти та магазини.