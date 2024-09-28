Обстрел Слатино на Харьковщине: количество пострадавших возросло до шести человек

Количество пострадавших в результате обстрела управляемыми авиабомбами села Слатино Харьковской области возросло до шести, погибли три человека. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

По состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до 6: у людей острая реакция на стресс и ранения. Погибли три человека, - говорится в сообщении.

Напомним

Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Слатино КАБами. Повреждены дома, учебное заведение и магазины.