Обстрел Слатино на Харьковщине: количество пострадавших возросло до шести человек

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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
27 сентября 2024, 14:08  •  115220 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

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Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
27 сентября 2024, 13:25  •  127722 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
27 сентября 2024, 13:10  •  127335 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
27 сентября 2024, 12:58  •  123685 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

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Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
27 сентября 2024, 11:15  •  111682 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

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27 сентября 2024, 10:20  •  102200 просмотра

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Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
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В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
27 сентября 2024, 07:00  •  131694 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обстрел Слатино на Харьковщине: количество пострадавших возросло до шести человек

Обстрел Слатино на Харьковщине: количество пострадавших возросло до шести человек

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 18:14  •  5226 просмотра

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В результате обстрела управляемыми авиабомбами села Слатино на Харьковщине погибли 3 человека, 6 пострадали. Повреждена гражданская инфраструктура, включая дома, учебное заведение и магазины.

Количество пострадавших в результате обстрела управляемыми авиабомбами села Слатино Харьковской области возросло до шести, погибли три человека. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

По состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до 6: у людей острая реакция на стресс и ранения. Погибли три человека,

- говорится в сообщении.

Напомним

Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Слатино КАБами. Повреждены дома, учебное заведение и магазины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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