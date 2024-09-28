Обстрел Слатино на Харьковщине: количество пострадавших возросло до шести человек
Киев • УНН
В результате обстрела управляемыми авиабомбами села Слатино на Харьковщине погибли 3 человека, 6 пострадали. Повреждена гражданская инфраструктура, включая дома, учебное заведение и магазины.
Количество пострадавших в результате обстрела управляемыми авиабомбами села Слатино Харьковской области возросло до шести, погибли три человека. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
По состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до 6: у людей острая реакция на стресс и ранения. Погибли три человека,
Напомним
Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Слатино КАБами. Повреждены дома, учебное заведение и магазины.