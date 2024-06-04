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Обстріл рф Куп'янська: боєприпас поцілив у приватний будинок

Київ • УНН

 • 16853 перегляди

59-річний чоловік був поранений в результаті ворожого обстрілу його приватного будинку в Куп'янську Харківської області, в результаті чого виникла пожежа.

Під час ворожого обстрілу Куп'янську  на Харківщині боєприпас поцілив у приватну оселю,унаслідок чого поранення отримав 59-річний чоловік.  Виникла пожежа. Про це УНН із посиланням на ДСНС. 

Деталі 

Сьогодні зранку ворог здійснив черговий обстріл Куп’янська, влучивши у приватний будинок. 

Виникла пожежа, горіли зруйновані конструктивні елементи будівлі. Рятувальники ліквідували загорання.

Від вибуху власник оселі, 59-річний чоловік, отримав поранення.

Ворог вранці обстріляв Куп'янськ на Харківщині: є постраждалий04.06.24, 08:59 • 30053 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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