Обстріл рф Куп'янська: боєприпас поцілив у приватний будинок
Київ • УНН
59-річний чоловік був поранений в результаті ворожого обстрілу його приватного будинку в Куп'янську Харківської області, в результаті чого виникла пожежа.
Під час ворожого обстрілу Куп'янську на Харківщині боєприпас поцілив у приватну оселю,унаслідок чого поранення отримав 59-річний чоловік. Виникла пожежа. Про це УНН із посиланням на ДСНС.
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Сьогодні зранку ворог здійснив черговий обстріл Куп’янська, влучивши у приватний будинок.
Виникла пожежа, горіли зруйновані конструктивні елементи будівлі. Рятувальники ліквідували загорання.
Від вибуху власник оселі, 59-річний чоловік, отримав поранення.
Ворог вранці обстріляв Куп'янськ на Харківщині: є постраждалий04.06.24, 08:59 • 30053 перегляди