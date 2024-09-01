Обстріл Курахового: 4 загиблих, 9 поранених внаслідок атаки "Ураганами"
Київ • УНН
російські окупанти обстріляли Курахове Донецької області із РСЗВ "Ураган". Внаслідок атаки загинули 4 людини, 9 отримали поранення, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.
Окупанти обстріляли Курахове Донецької області із реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок атаки загинули щонайменше четверо людей, дев’ятеро дістали поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
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За словами Філашкіна, росіяни застосували "Урагани", влучивши по приватному сектору та багатоповерхівках у середмісті Курахового.
На момент обстрілу було відомо про 3 загиблих та 9 поранених.
Згодом Донецька обласна прокуратура повідомила, що у лікарні померла одна з поранених, таким чином, кількість загиблих зросла до чотирьох.
1 вересня 2024 року окупанти завдали чергового удару по центральній частині м. Курахове. Проти мирного населення ворог, імовірно, використав ствольну артилерію та РСЗВ "Ураган". Внаслідок влучання снарядів троє цивільних дістали травми, несумісні з життям, та загинули на місці. Ще одна особа померла у лікарні
За даними прокуратури, п'ятеро жінок і троє чоловіків дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у них діагностовано осколкові поранення.
Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Внаслідок ракетної атаки на Харків 1 вересня постраждала 41 людина, серед них 5 дітей. російські війська завдали близько 10 ударів по місту, використовуючи, зокрема, ракети "Іскандер".
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