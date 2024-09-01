Обстріл Курахового: 4 загиблих, 9 поранених внаслідок атаки "Ураганами"

Окупанти обстріляли Курахове Донецької області із реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок атаки загинули щонайменше четверо людей, дев’ятеро дістали поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

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За словами Філашкіна, росіяни застосували "Урагани", влучивши по приватному сектору та багатоповерхівках у середмісті Курахового.

На момент обстрілу було відомо про 3 загиблих та 9 поранених.

Згодом Донецька обласна прокуратура повідомила, що у лікарні померла одна з поранених, таким чином, кількість загиблих зросла до чотирьох.

1 вересня 2024 року окупанти завдали чергового удару по центральній частині м. Курахове. Проти мирного населення ворог, імовірно, використав ствольну артилерію та РСЗВ "Ураган". Внаслідок влучання снарядів троє цивільних дістали травми, несумісні з життям, та загинули на місці. Ще одна особа померла у лікарні