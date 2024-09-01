Обстрел Курахово: 4 погибших, 9 раненых в результате атаки "Ураганами"

Оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Ураган". В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека, девять получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

По словам Филашкина, россияне применили "Ураганы", попав по частному сектору и многоэтажкам в центре города Курахово.

На момент обстрела было известно о 3 погибших и 9 раненых.

Впоследствии Донецкая областная прокуратура сообщила, что в больнице умерла одна из раненых, таким образом, количество погибших возросло до четырех.

1 сентября 2024 года оккупанты нанесли очередной удар по центральной части г. Курахово. Против мирного населения враг, вероятно, использовал ствольную артиллерию и РСЗО "Ураган". В результате попадания снарядов трое гражданских получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте. Еще один человек скончался в больнице - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, пять женщин и трое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести, у них диагностированы осколочные ранения.

В результате обстрелов в городе повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

В результате ракетной атаки на Харьков 1 сентября пострадал 41 человек, среди них 5 детей. российские войска нанесли около 10 ударов по городу, используя, в частности, ракеты "Искандер".

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