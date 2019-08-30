Обшуки в Аласанії вже завершилися, а в НСТУ ще тривають
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України сьогодні провели обшуки вдома у голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураба Аласанії. Про це у коментарі журналісту УНН розповів сам Аласанія.
"Так, я не перешкоджав", - сказав Аласанія, відповідаючи на питання, чи проводили сьогодні ДБР та СБУ обшуки у нього вдома.
За його словами, обшуки вдома тривали приблизно з 7:00 до 12:00. У приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" вони ще тривають.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України проводить обшуки у приміщенні ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" у межах кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб НСТУ, а саме зловживання службовим становищем.