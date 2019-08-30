Обыски у Аласании уже завершились, а в НОТУ еще продолжаются

"Да, я не препятствовал", - сказал Аласания, отвечая на вопрос, проводили сегодня ГБР и СБУ обыски у него дома.

По его словам, обыски дома продолжались примерно с 7:00 до 12:00. В помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" они еще продолжаются.

Напомним, Государственное бюро расследований при оперативнои сопровождении Службы безопасности Украины проводит обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" в рамках уголовного производства относительно возможных противоправных действий должностных лиц НОТУ, а именно злоупотребление служебным положением.